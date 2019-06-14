Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Комедия абсурда": Крым не пугают европейские санкции

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове давно не обращают внимания на коварство ЕС

Экономические репрессии, которыми Запад закидывает Россию, воспринимаются ею как нечто привычное. Она научилась не обращать на них внимания и относиться к санкционному пон-понгу с некоторой долей иронии.

Ограничительные меры, продлением которых Крыму угрожает Евросоюз, не доставят ему хлопот, заверил глава РК Сергей Аксенов. Поведение Евросоюза, отметил он, вызывает смех, да и только. 

"Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно",

– похвалился Аксенов журналистам, передает РИА "Новости". 

По словам главного человека в Крыму, долгоиграющие санкции бессмысленные и совершенно безвредные. Сейчас их можно отнести лишь к разряду "упущенных возможностей". 

"Пусть принимают, мы не отвлекаемся",

– отрезал Сергей Валерьевич. 

Напомним, в День России, 12 июня, комитет постоянных представителей ЕС утвердил продление "крымских санкций" еще на год. При этом решению не предшествовало голосование. В Москве на это ответили, что европейцы "рубят сук, на котором сидят".

Окончательный "вердикт" Крыму и Севастополю, возможно, вынесут в ближайший понедельник, 17 июня, в ходе ближайшего заседания Совета ЕС . 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

"Апокалипсис" в Москве: на столицу обрушился небывалый ливень

Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей