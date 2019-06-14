На полуострове давно не обращают внимания на коварство ЕС

Экономические репрессии, которыми Запад закидывает Россию, воспринимаются ею как нечто привычное. Она научилась не обращать на них внимания и относиться к санкционному пон-понгу с некоторой долей иронии.

Ограничительные меры, продлением которых Крыму угрожает Евросоюз, не доставят ему хлопот, заверил глава РК Сергей Аксенов. Поведение Евросоюза, отметил он, вызывает смех, да и только.

"Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно",

– похвалился Аксенов журналистам, передает РИА "Новости".

По словам главного человека в Крыму, долгоиграющие санкции бессмысленные и совершенно безвредные. Сейчас их можно отнести лишь к разряду "упущенных возможностей".

"Пусть принимают, мы не отвлекаемся",

– отрезал Сергей Валерьевич.

Напомним, в День России, 12 июня, комитет постоянных представителей ЕС утвердил продление "крымских санкций" еще на год. При этом решению не предшествовало голосование. В Москве на это ответили, что европейцы "рубят сук, на котором сидят".

Окончательный "вердикт" Крыму и Севастополю, возможно, вынесут в ближайший понедельник, 17 июня, в ходе ближайшего заседания Совета ЕС .