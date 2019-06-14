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Экономические репрессии, которыми Запад закидывает Россию, воспринимаются ею как нечто привычное. Она научилась не обращать на них внимания и относиться к санкционному пон-понгу с некоторой долей иронии.
Ограничительные меры, продлением которых Крыму угрожает Евросоюз, не доставят ему хлопот, заверил глава РК Сергей Аксенов. Поведение Евросоюза, отметил он, вызывает смех, да и только.
"Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно",
– похвалился Аксенов журналистам, передает РИА "Новости".
По словам главного человека в Крыму, долгоиграющие санкции бессмысленные и совершенно безвредные. Сейчас их можно отнести лишь к разряду "упущенных возможностей".
"Пусть принимают, мы не отвлекаемся",
– отрезал Сергей Валерьевич.
Напомним, в День России, 12 июня, комитет постоянных представителей ЕС утвердил продление "крымских санкций" еще на год. При этом решению не предшествовало голосование. В Москве на это ответили, что европейцы "рубят сук, на котором сидят".
Окончательный "вердикт" Крыму и Севастополю, возможно, вынесут в ближайший понедельник, 17 июня, в ходе ближайшего заседания Совета ЕС .
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