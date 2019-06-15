Немцы развеяли мифы об "агрессии" Москвы

Полуостров вернулся в состав нашей страны по воле его населения.

О законности референдума, который состоялся в 2014 году, миру напомнил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Он отметил, что Крым издавна был "русской территорией". Рассуждая на тему передачи полуострова Никитой Хрущевым Украинской ССР, Шредер указал на особенности подхода советской власти к управлению государством. Тогда было неважно, куда Крым "был приписан территориально". Однако после распада СССР ситуация изменилась.

При этом бывший немецкий канцлер добавил, что считать крымский референдум "агрессией" со стороны России – неправильно. Об этом пишет газета Bild.

Коснулся Шредер и конфликта на Украине. Он призвал киевские власти остановить войну в Донбассе, отметив, что минские соглашения должны соблюдать обе стороны, а не только Москва.

Напомним, ранее Шредер заявил, что рано или поздно Европе придется признать, что Крым принадлежит России. Он также неоднократно выступал за отмену санкций против Москвы и восстановление отношений.

Высказывания бывшего канцлера Германии вызвали бурное обсуждение в Сети. Многие пользователи считают, что не только в Берлине понимают, что полуостров вошел в состав нашей страны законно. Однако в открытую заговорить об этом решаются немногие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Не один Шредер знает,что РФ законно присоеденила Крым,об этом знает весь мир.Но в открытую пока сказать боятся.Скоро все страны это скажут.И не только скажут,а одобрят и признают Крым российским", "Лучше поздно, чем никогда!" – поговорка. Браво, господин Шредер!"

– пишут комментаторы.