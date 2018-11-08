Выхода нет: ЕС признает Крым российским

Европа больше не может помогать Украине в вопросе о принадлежности полуострова

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что европейским лидерам рано или поздно придется признать Крым частью России.

Он напомним, что полуостров всегда принадлежал Москве, а в 1954 году Хрущев подарил его советской Украине.

"Он думал, что советский коммунизм проживет также долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло", – цитирует Шредера Aachener Nachrichten.

Экс-канцлер подчеркнул, что Европе нужно прекратить вражду с Россией и восстановить сотрудничество.

Ранее Шредер утверждал, что Кремль больше никогда не отдаст Крым и Германии пора признать его частью большой страны, напоминает URA.RU.