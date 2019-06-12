Европейский страны остаются марионетками в руках США, полагает Юрий Гемпель

Возможное продление ЕС на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма вредит в первую очередь европейским странам, а не России. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Но несмотря на это, они опять упрямо принимают решение о их продлении. Одним словом, медленно, но планомерно, рубят сук, на котором сидят", -– приводит его слова РИА "Новости".

По мнению Гемпеля, подобное поведение является "марионеточным", а идеи о санкциях Брюсселю подкидывает Вашингтон.

"К сожалению, страны ЕС по-прежнему остаются марионетками в руках у США", -– констатировал он.

При этом Гемпель отметил, что даже после продления "крымских санкций" для полуострова "ничего кардинально не изменится".

Напомним, ранее комитет постоянных представителей ЕС утвердил продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя. Причем это решение приняли без дискуссий.



