Без голосования: ЕС продлил на год "крымские санкции"

Данное решение приняли без дискуссий

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил продление на год санкций против Крыма и Севастополя.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, данное решение было принято без дискуссий.

Он рассказал, что "официальное продление утвердит Совет ЕС на уровне министров на следующей неделе". При этом, как уточняется, ограничительные меры против РФпродлят без открытого голосования, то есть "письменной процедурой".

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в 2014-м году. При этом в июне Евросоюз утвердил политику непризнания воссоединения полуострова с РФ. Она включает в себя отказ от любых экономических контактов с Крымом, исключает заходы торговых судов в крымские порты и посадку самолетов в местных аэропортах,кроме экстренных ситуаций.