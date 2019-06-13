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Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Фото: commons.wikimedia.org/Совет министров Республики Крым
Москва не намерена прощать агрессивные выходки Киева

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

По его словам, трибунал стоит создать по образцу 1967 когда, когда судили преступления американских военных во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе",

- цитирует Молохова РИА "Новости".

Встанет ли суд ООН на сторону России неизвестно, однако Украина точно расплатится за провокацию.

Напомним, что корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу 25 ноября 2018 года. Экипажи не реагировали на требования наших пограничников, в результате на моряков завели уголовное дело.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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