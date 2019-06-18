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Расправа под Крымским мостом попала на видео

Фото: most.life
Зрелище заворожило россиян

Крымчане стали свидетелями редкого события в Керченском проливе. Им удалось запечатлеть охоту черноморских дельфинов около Крымского моста. Такое "шоу" поразило зрителей.

Некий пользователь Instagram под ником Alexey US опубликовал в соцсети несколько роликов. На видео видно, как дельфины, не переживая из-за близкого присутствия людей, преследуют небольших рыб и выпрыгивают из воды.

Проплывающие мимо суда, как отмечает телеканал "Звезда", совсем не мешали дельфинам охотиться. И хотя морские млекопитающие быстро расправились с добычей, они еще какое-то время поплавали около кораблей. Зрелище поразило свидетелей, ведь немногим удается такое увидеть.

Подписчики интернет-пользователя тоже пришли в восторг от резвящихся дельфинов. Теперь украинцы, которые уверяют, что Керченский пролив превращается в болото, вряд ли найдут, что сказать. Как известно, эти морские обитатели не могут жить в загрязненной воде. 

Полина ИВАНОВА
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