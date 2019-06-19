Российский полуостров избавляется от технологического старья

Вода из Днепра, которая ранее шла в Крым по Северо-Крымскому каналу, перекрытому украинскими постмайданными властями в 2014 г., больше не нужна жителям полуострова, поскольку технологически ее невозможно обработать из-за устаревшего оборудования. Об этом заявил сегодня гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Мы днепровскую воду технологически не сможем обработать – все, поезд ушел. Старые очистные сооружения доживают свое, мы их "донашиваем" в расчете на переход на новые технологии. Старые технологии для нас убыточны, мы много теряем на промывке, расходуется огромное количество электроэнергии и химреагентов", – цитирует "Крыминформ" главу ведомства.

Более того, у крымских властей есть вопросы и по качеству воды.

"Днепр теперь является мощнейшей канализацией всей Украины. Из того, что я в том числе в СМИ читаю, представляю, в каком состоянии находятся их очистные сооружения, насколько там все нехорошо и с экологией", – пояснил директор.

По его словам, являясь аграрной страной, в Незалежной нет ни одного сельхозпроизводителя, который что-то бы выращивал без применения ядохимикатов.





"А специфика левого и правого берега Украины такова, что все это все равно стекает в Днепр. Поэтому оценить качество воды я не возьмусь", – добавил Баженов.

Он рассказал о строящихся на полуострове новых очистных сооружений с современными стандартами. К тому же Республика по программе нацпроекта "Чистая вода" только для четырех крымских регионов – Красноперекопска, Красноперекопского района, Саки и Евпатории - уже получила 3,6 млрд рублей.

"Мы уже сейчас делаем феодосийские очистные сооружения, керченские, они уже спроектированы, они уже в монтаже", – подчеркнул директор.

На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.

