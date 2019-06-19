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Россия возродила подводный флот в Крыму

Фото: commons.wikimedia.org
Однако с кораблями все намного сложнее

Россия восстановила подводные силы Черноморского флота, которые были знчительно ослаблены в бытность Крымского полуострова в составе Украины.

Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе.

"Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, 10 судов обеспечения. В состав флота уже поступили 6 подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота", – цитирует Борисова "Крыминформ".

По его словам, до конца 2019 года ЧФ получит еще три боевых корабля. Речь идет о шести модернизированных "Варшавянках" проекта 636.3, вооруженных "Калибрами". Шестая Б-271 "Колпино" прибыл в Новороссийск в мае этого года.

Улучшенные "Варшавянки", по сравнению с советскими, оснащены более мощными дизель-генераторами, новыми инерциальными навигационными комплексами. Лодки более скрытные и эффективные, хотя и не являются самыми современными в своем классе.

Что касается надводного флота, то Россия по-прежнему испытывает дефицит кораблей дальней морской зоны. Часть фрегатов не удалось достроить из-за нехватки украинских турбин, а современные верфи оказались не лучшим образом готовы к строительству больших кораблей, с чем не было проблем во времена СССР.

С другой стороны, российские корабелы научилась делать хорошие малые ракетные корабли и корветы, которые достаточно эффективны в ближней морской зоне. Впрочем, Юрий Борисов упомянул проблему недостаточной загрузки крымских предприятий.

"Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года", – сказал вице-премьер.

Александр ИЛЬИН
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