Росгвардейцев пересадят на особые противодиверсионные катера

В Рыбинске на АО "ССЗ "Вымпел" сегодня спущен на воду первый катер "Грачонок", который построен специально для служащих Росгвардии, охраняющих Крымский мост. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Выполняя поручение главы государства, мы приступаем в этом году к практическому решению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив. Без сомнения, эти новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного для страны объекта", – сказал Золотов.

Генерал армии отметил, что у "Грачонка" высокие маневренные качества и мореходность, позволяющие судну выполнять широкий спектр задач.

"Он оснащен новейшими средствами обнаружения подводных диверсионных сил и средств противника", – цитирует пресс-служба правительства области Золотова.





По словам директора "Вымпела" Олега Гончарова, это первый такой катер, построенный для национальной гвардии.

"Данная модель уже зарекомендовала себя и показала высокую эффективность. В проекте заложены такие тактико-технические возможности, как применение новейшего радиоэлектронного оборудования, установка современных образцов вооружения", – подчеркнул Гончаров.

Сообщается, что на "Грачонок" оснащен современным гидроакустическим комплексом, который позволяет вести поиск объектов на глубине до 200 м., также на борту имеется водолазное оборудование для обследования дна. Данный катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и расположенных рядом с ними пунктах базирования.

По контракту "Вымпел" должен сдать росгвардейцам четыре таких судна до конца 2019 года.

Противодиверсионные катера проекта "Грачонок" – это серия плавсредств охраны водного района, разработанных для перевооружения ВМФ России. Бортовое вооружение "Грачонка" включает в себя пулемет МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-64, ДП-65А, переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1". Водоизмещение катера – более 138 т., длина – 31 м., ширина – более 7 м., максимальная скорость – 23 узла, дальность плавания экономической скоростью – более 200 миль.

