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Власти Незалежной должны смириться с тем, что полуостров для
них потерян навсегда. Повторный референдум о статусе Крыма даст результат,
аналогичный 2014 году. В этом убежден член Палаты лордов британского
парламента, представитель Консервативной партии Ричард Бэлф.
"В дальнейшем Украине придется признать – Крым она обратно не получит. И с этого надо начинать (диалог об урегулировании конфликта на Украине)",
– заявил политик в интервью "Известиям".
По его словам, разрешить возникшие между Западом и Россией противоречия по статусу Крыма мог бы повторный референдум на полуострове. В то же время парламентарий отметил, что у него нет сомнений в исходе этого голосования.
"Повторный референдум под наблюдением ООН мог бы стать решением. Нет сомнения, как проголосует Крым. Я был там 10 или 15 лет назад, когда он был частью Украины. Практически все, кого я там встретил, жаловались на то, что полуостров принадлежит Украине. Не думаю, что желание быть частью этой страны когда-либо присутствовало в Крыму", – сказал член верхней палаты парламента.
Референдум о статусе Крыма прошел в марте 2014 г. на фоне смены власти на Украине. Более 90% жителей республики высказались за вхождение в состав России.
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