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"Все жаловались на Украину": британцы призвали Киев забыть о Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Можно провести еще одного голосование, но исход будет тем же

Власти Незалежной должны смириться с тем, что полуостров для них потерян навсегда. Повторный референдум о статусе Крыма даст результат, аналогичный 2014 году. В этом убежден член Палаты лордов британского парламента, представитель Консервативной партии Ричард Бэлф.

"В дальнейшем Украине придется признать – Крым она обратно не получит. И с этого надо начинать (диалог об урегулировании конфликта на Украине)",

заявил политик в интервью "Известиям".

По его словам, разрешить возникшие между Западом и Россией противоречия по статусу Крыма мог бы повторный референдум на полуострове. В то же время парламентарий отметил, что у него нет сомнений в исходе этого голосования.

"Повторный референдум под наблюдением ООН мог бы стать решением. Нет сомнения, как проголосует Крым. Я был там 10 или 15 лет назад, когда он был частью Украины. Практически все, кого я там встретил, жаловались на то, что полуостров принадлежит Украине. Не думаю, что желание быть частью этой страны когда-либо присутствовало в Крыму", – сказал член верхней палаты парламента.

Референдум о статусе Крыма прошел в марте 2014 г. на фоне смены власти на Украине. Более 90% жителей республики высказались за вхождение в состав России.

Андрей ФИЛАТОВ
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