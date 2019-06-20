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Торг неуместен: в Крыму ответили на предложение Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президенту напомнили, что вопрос принадлежности полуострова закрыт

Крым находится в границах Российской Федерации, и эта тема обсуждению не подлежит, отрезал глава комитета парламента Республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его ответ обращен к Петру Порошенко, который накануне решил поторговаться с властью РФ. 

"Никакого торга, размена или обмена вообще быть не может. Мы возвращались в состав Российской Федерации законно, и никаких переговоров на этот счет быть не может. Украине нужно свыкнуться с мыслью, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации",

– заявил Гемпель, передает РИА Новости. 

Он напомнил, что Крым вошел в состав России в 2014 г. по воле его жителей. Референдум, отметил парламентарий, был проведен "в строгом соответствии с международным правом и украинским законодательством". 

Напомним, 19 июня бывший президент Украины предложил "обменять" Крым на урегулирование конфликта в Донбассе. То есть Киев откажется от претензий на полуостров в обмен на прекращение войны на юго-востоке страны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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