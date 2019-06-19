Украинса признает полуостров российским в обмен на мир на Донбассе

Экс-президент Незалежной Петр Порошенко не исключает того, что новая правящая верхушка страны перестанет предъявлять России претензии на Крым при условии, что разрешится конфликт на юго-востоке Украины.

"Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше",

– заявил бывший лидер страны в интервью изданию "Главком".

Порошенко отметил, что не готов публично рекомендовать Владимиру Зеленскому, как и что ему делать. Однако политик подчеркнул, что президенту Украины стоит обратить пристальное внимание на "зашкаливающие риски и угрозы", которые якобы поступают со стороны России.

Сам Зеленский говорил о том, что, встретив президента РФ Владимира Путина, первым делом заявит ему, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями. В Москве заметили, что вопрос принадлежности Крыма не актуален, а что касается Донбасса, то тут решать должны его жители.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м в ходе референдума. Украина, пережившая госпереворот, так и не признала выбор крымчан.