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Киев назвал условие снятия блокады в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Украинская сторона озаботилась активами индустриального края

Второй президент Украины, а ныне переназначенный новым лидером нации Владимиром Зеленским официальным представителем Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что власти Незалежной не снимут экономическую блокаду с ДНР и ЛНР, пока соборная не вернет контроль над активами региона. Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего главы государства Дарка Олифер.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.)",

процитировала слова бывшего коммунистического функционера с "Южмаша" пани Олифер в своем Facebook.

Дарка Олифер. Фото: facebook.com/darka.olifer

Она отметила, что вся "работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности".

Ранее сегодня в Минске прошло очередное заседание ТГК. Кроме темы экономической блокады обсуждались вопросы обмена пленными, водоснабжение мирных граждан, а также разминирование прифронтовых территорий.

Кроме того, в очередной раз украинская сторона пожаловалась на выдачу российских паспортов жителям республик Донбасса.

"Такие действия блокируют Минский процесс и угрожают дальнейшему процессу мирного урегулирования", – считает пресс-секретарь.

Тема снятия блокады была поднята еще в первый приезд в белорусскую столицу в новом-старом назначении Кучмы, причем именно со стороны киевских посланцев. После чего в самой Незалежной поднялся крик ура-патриотов и разномастных националистов, посчитавших, что такой шаг будет обозначать победу Донбасса. И вот в стане Зе подкорректировали свое предложение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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