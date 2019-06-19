Лидер Незалежной готовится к массовому переезду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро тронется головой, если не переместит свою администрацию из здания "советской помпезности". Об этом он сам сообщил украинским журналистам, пришедшим сегодня на экскурсию на улицу Банковая.

"Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это не является возможным. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума", – сказал глава государства.

Также в планах пана Зеленского значительно сократить количество работников в администрации. Он пообещал в скором времени обнародовать прожект реформы собственного офиса.





Как говорится в репортаже телеканала ТСН, здание сталинской эпохи, построенное в 1936-1939 годах советским архитектором Сергеем Григорьевым, впоследствии эмигрировавшим в США, занимает 22,5 тыс. кв м, а обслуживают его 420 сотрудников.

Ранее глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что лидер нации не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис. По его словам, в команде Зе планируют продать старое здание, а деньги вернуть в бюджет. "Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея на Украине нет", – цитирует "Интерфакс" Богдана.

