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Порошенко натравит спецназ на Россию

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Политик захотел помочь Зеленскому избавиться от оков Москвы

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового вида спецназа, который будет противостоять России.

По его словам, партия политика "Европейская солидарность" станет настоящей угрозой для Москвы.

"Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity — политический спецназ, способный защитить наше государство!",

написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Экс-президент подчеркнул, что его партия примет участие в выборах в Верховную раду и не позволит Украине вновь вернуть свой курс на Россию, отмечает РИА ФАН.

Порошенко также добавил, что главная задача Киева состоит в том, чтобы не останавливаться на полпути и добиться вступления страны в НАТО и ЕС, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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