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Вероломные французы ошеломили Киев новой позицией по поводу России

Фото: www.globallookpress.com
Рада намерена защищать ПАСЕ даже от самих европейцев

Решение лидеров Европейского союза сменить гнев на милость и вернуть Россию в ПАСЕ возмутило украинцев. Вице-председатель Верховной рады Ирина Геращенко обвинила страны ЕС в непоследовательности и призвала нардепов выступить в защиту принципов Совета Европы.

"Ошеломляет смена риторики наших западных партнеров касательно необходимости возвращения российской делегации, – возмутилась Геращенко на заседании Рады. – Европейские страны пытаются раскрыть ей объятия под эгидой того, что "как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ", – заявила вице-спикер.

Геращенко привела в пример Белоруссию, которую не допускают в Совет Европы из-за того, что в республике допускается смертная казнь. Россию же, по словам нардепа, хотят вернуть право участия в работе организации, несмотря на продолжающийся конфликт в Донбассе.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил, что выступает против выхода России из ПАСЕ, поскольку это приведет к "негативным последствиям". С аналогичным заявлением выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 г. из-за позиции по Крыму и Донбассу. Летом 2017 г. Москва приостановила выплату части членских взносов в бюджет СЕ, поскольку фактически лишилась возможности участвовать в работе его институтов. По правилам СЕ, двухлетний отказ от выплаты взносов может привести к исключению из организации. В РФ заявили, что покинут СЕ, если стране не гарантируют полноправного членства. Решение на этот счет может быть принято на саммите ЕС 20-21 июня.

Николай ВИКТОРОВ
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