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Возвращение России в ПАСЕ положит конец санкциям

Фото: www.globallookpress.com
Европа испугалась диалога с Москвой

Западные политики боятся восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку это может стать первым шагом к развалу антироссийского фронта. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Противники России боятся, как огня, восстановления права российской делегации голосовать в ПАСЕ, так как опасаются, что это станет "точкой перелома" – первым шагом к отмене санкций против России со стороны Евросоюза. Этого нельзя исключить: ряд стран ЕС несет большие убытки от санкций",

написал политик у себя в микроблоге.

По словам Пушкова, вокруг восстановления прав нашей делегации в ПАСЕ плетется "скрытая политическая интрига". Ведь если Москва будет реабилитирована в европейской организации, "может обрушиться монолитный фронт сторонников санкций в Европе". Эти два события тесно связаны между собой, указал сенатор: "Не случайно санкции ПАСЕ были приняты в то же время, что и первые санкции ЕС, – в апреле 2014 года".

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com

Против восстановления прав РФ в ПАСЕ ранее высказались прибалтийские политики. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия была замечена в нарушениях "международного права и своих обещаний", передает РИА ФАН.

В том же духе высказался и министр обороны Эстонии Юри Луйк. "Меня шокировало решение Совета Европы предоставить России в Совете полноту прав. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского союза в отношении России", – приводит слова чиновника ТАСС.

Россия лишилась права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. Москва приостановила выплату взносов в организацию летом 2017 года. В январе 2019-го Госдума приняла заявление, в котором отказалась от приглашения ПАСЕ направить парламентскую делегацию. Позиция нашего государства заключается в том, что Москва заинтересована в участии в ПАСЕ на равноправной основе, то есть при условии, что российская делегация может принимать участие в работе всех механизмов организации.

Андрей ФИЛАТОВ
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