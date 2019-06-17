Макрон уверен, что без россиян организация работать не может

Эммануэль Макрон надеется, что Россия не покинет Совет Европы, несмотря на то, что Франция будет помогать Украине давить на Москву. Ведь такой исход сложившейся ситуации, по словам политика, негативно скажется на всех участниках этого вопроса.

"Это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав",

– цитируют Макрона агентство РИА Новости.

Он добавил, что не призывает снимать санкции с России. Более того, президент Франции, встретившись с главой Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул, что будет помогать Киеву давить на Москву. Париж и Берлин, как сообщил Макрон, поспособствуют развитию диалога двух стран.

Однако Зеленский, как передает телеканал "112 Украина", против того, чтобы России вернули право голоса в ПАСЕ. Ведь, по его словам, россияне пока не выполнили ничего из того, что должны были сделать. Украина, он считает, должна вернуть свой суверенитет полностью, тогда якобы можно подумать и о снятии санкций.

После воссоединения Крыма с Россией часть парламентариев лишились некоторых прав в Совете Европы, в том числе возможности голосовать. Москва заявила, что работать в таких условиях невозможно, поэтому прекратила посещать заседания. В 2017-м Россия перестала платить ПАСЕ, отметив, что готова вносить взносы, если ее восстановят в правах.

При этом если какая-то страна не пополняет бюджет организации в течение двух лет, то ей грозит исключение из нее. Для России этот срок наступит в июне 2019-го. В ПАСЕ же говорили о том, отсутствие взносов со стороны Москвы привело к некоторым финансовым трудностям. Бюджет ПАСЕ потерял 1,5 млн евро.

Москва готова погасить долг, как только Совет Европы решит все вопросы по ограничениям в отношении России. То есть ПАСЕ должна восстановить все права нашей страны. Недавно комитет организации предложил принять документ, согласно которому России разрешат участвовать в июньской сессии. Он также предполагает изменения устава, чтобы вернуть Москве право голоса. Против этого активно выступает Украина.