Зеленскому срочно ищут замену

Кандидат должен обладать голосом "с хрипотцой"

На Украине объявлен "народный кастинг". Занять место президента Незалежной может любой желающий. Единственное условие – у будущего избранника должен быть голос, что называется, "с хрипотцой".

Именно таким обладает новоиспеченный политик Владимир Зеленский, который мастерски справлялся с ролью главы государства на сцене. Как будет в жизни, покажет время. Он лишь недавно взял в свои руки бразды правления. Пока, правда, он все больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко, хотя в прошлом критиковал киевскую власть.

Конкурс на роль президента объявила студия "Квартал 95". Артисты выберут лучшего пародиста из народа.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины",

– говорится в размещенном на сайте студии сообщении.

Там же отмечается, что она на протяжении 14 лет высмеивает политическую жизнь Незалежной и пережила четырех президентов. Только вот неизвестно, продолжится ли эта тенденция.