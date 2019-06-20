Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленскому срочно ищут замену

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗасуха доведет Крым до страшной эпидемии
Кандидат должен обладать голосом "с хрипотцой"

На Украине объявлен "народный кастинг". Занять место президента Незалежной может любой желающий. Единственное условие – у будущего избранника должен быть голос, что называется, "с хрипотцой".

Именно таким обладает новоиспеченный политик Владимир Зеленский, который мастерски справлялся с ролью главы государства на сцене. Как будет в жизни, покажет время. Он лишь недавно взял в свои руки бразды правления. Пока, правда, он все больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко, хотя в прошлом критиковал киевскую власть. 

Конкурс на роль президента объявила студия "Квартал 95". Артисты выберут лучшего пародиста из народа. 

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины",

говорится в размещенном на сайте студии сообщении.

Там же отмечается, что она на протяжении 14 лет высмеивает политическую жизнь Незалежной и пережила четырех президентов. Только вот неизвестно, продолжится ли эта тенденция. 

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей