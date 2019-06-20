Жителей полуострова пугают смертельной болезнью

В Крыму может вспыхнуть эпидемия холеры. Об этом заявил бывший постпред президента Украины Петра Порошенко в республике Борис Бабин.

По его мнению, спровоцирует распространение инфекции засуха:

"Снижение грунтовых вод приводит к размыву могильников, где есть холера. Уже дважды, в советский период и в 1994 году, в Симферополе были эпидемии. Возможно, это повторится", – цитирует Бабина "Обозреватель".

При этом, по мнению Бабина, чье представительство ранее базировалось в Херсоне, в опасности только территории, подконтрольные России.

"Крым, в отличие от Херсонщины, находится в зоне эпидемиологического риска в сухой период. Это связано с отсутствием очистных сооружений и с тем, что горные водохранилища в Крыму строили в советские годы, как всегда в СССР, не подумав, что они делают", – посетовал Бабин.

Впрочем, пока бьют тревогу только сами украинцы. И есть причины: из-за водной блокады Крыма, начатой Киевом в 2014 г., Северо-Крымский канал переполнился, вода затопила прилегающие территории, размыла канализацию. В итоге попытка наказать крымчан за выбор обернулась проблемами для Незалежной.

Но сейчас отмена блокады уже не поможет: российскому Крыму грязная украинская вода не нужна.