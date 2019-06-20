Президент Украины не смог добиться расположения лидеров Франции и Германии

Глава Незалежной совершил несколько грубых ошибок в ходе своего европейского турне, чем сильно пошатнул позиции своей страны на международной арене. Такое мнение высказал руководитель украинской платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.



Вояж президента политик назвал полным провалом. Результатом переговоров Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном стало то, что они лишь укрепились в своей мысли о необходимости сотрудничать с Россией, отметил он в эфире телеканала NewsOne.

"Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился, мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая". И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене",

– заявил Спивак.

Он напомнил, что Россия совместно со странами ЕС, несмотря на санкции, реализует множество крупных экономических проектов: "Северный поток – 2", завод Renault в Воронеже, завод Mercedes в Подмосковье. К тому же Макрон выступает за то, чтобы как можно скорее вернуть Россию в ПАСЕ, отмечает "Свободная пресса". Все это, по оценке украинского политика, свидетельствует об изменившимся на Западе отношении к Москве.

По словам Спивака, Зеленскому будет сложно изменить эту ситуацию в силу полного отсутствия политического и дипломатического опыта. У Украины практически нет козырей, которые бы сделали ее позицию более убедительной и помогли склонить симпатии крупнейших европейских держав на свою сторону.

"К сожалению, Зеленский неопытен в международной политике, и мы знали об этом. Но его должны окружать опытные политики, международники, дипломаты, которые должны ему подсказать, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры", – констатировал руководитель "Национальной стратегии развития".

Владимир Зеленский 17 – 18 июня совершил поездку в Париж и Берлин, где встретился с руководителями Франции и Германии и другими высокопоставленными политиками этих стран. По оценке политологов, новый украинский президент произвел на французов и немцев хорошее впечатление, но не сумел убедить их в необходимости нового витка конфронтации с Россией.