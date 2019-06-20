Военные находятся под колоссальным психологическим давлением

Командир одной из украинских частей на востоке страны открыл огонь по подчиненным, поскольку офицеры и солдаты психологически измотаны затянувшимся конфликтом. Такое объяснение инциденту дал руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.



"Ситуация абсолютно характерна для любого конфликта, который переходит в замороженную стадию. Это дезориентирует, расслабляет, в некоторой степени деморализует военных… То, что сегодня происходит на востоке Украины, это такой же полузамороженный конфликт, линия фронта уже несколько лет не передвигается, проходят постоянные обмены ударами, но не более. Нет активных боевых действий. В данной ситуации солдаты и офицеры как с одной, так и с другой стороны демонстрируют и усталость, и игру нервов, которые характерны для подобных ситуаций",

– заявил эксперт в эфире НСН.

Он подчеркнул, что "подобного рода ситуация может быть прекращена только тогда, когда этот замороженный конфликт перейдет в стадию мира, когда стороны будут разведены на безопасную территорию". После заключения мира людям понадобится квалифицированная психологическая помощь, чтобы военные прошли хотя бы первичную реабилитацию.

"Россия начинает выдавать паспорта для жителей ДНР и ЛНР, и есть большая вероятность, что эти люди будут потом жить на территории РФ. Их посттравматический синдром может сыграть злую шутку как для Украины, так и для России, и в целом для мира", – указал Бондаренко.

Накануне в пресс-службе управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что пьяный украинский командир ранил из огнестрельного оружия трех своих подчиненных. Пострадавшие были отправлены в одну из больниц района, однако сам факт происшествия командование пыталось скрыть.