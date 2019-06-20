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Порошенко с телефона, Зеленский с компьютера: украинцы напали на Путина

Петр Порошенко. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
продолжениеЗеленскому дали важный совет о переговорах с Москвой
Умельцы из Киева достали Москву

Во время "Прямой линии Владимира Путина" произошла кибератака на сервисы колл-центра. Спустя несколько минут стало известно, что злоумышленники сидят в Незалежной. 

О том, что "Прямой линии" Путина пытались помешать с Украины, рассказала главный редактор RT Маргарита Симонян.

Ведущие эфира с Путиным отметили, что из-за нападок украинских хакеров возникли проблемы со звонками.

В Сети говорят,  что за атакой стоит и экс-глава Украины Петр Порошенко. Ранее он предупредил Россию о новом виде спецназа, который подпортит жизнь Москве. Видимо, политик начал действовать…

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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