Зеленскому дали важный совет о переговорах с Москвой

Украинскому лидеру пора договариваться с Россией

Президенту Незалежной не стоит рассчитывать на помощь Запада. Лучше сесть за стол переговоров с Москвой и уладить все накопившиеся проблемы напрямую. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию украинцев на визит Владимира Зеленского в Европу.



"В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идет. Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад",

– написал сенатор в Twitter.

Ранее руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак назвал провальной поездку украинского президента в Европу. "Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился, мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая", – заявил политик.

Владимир Зеленский 17 – 18 июня совершил визит в Париж и Берлин, где встретился с главами другими высокопоставленными политиками Франции и Германии. По оценке политологов, новый украинский президент произвел на французов и немцев хорошее впечатление, но не сумел убедить их в необходимости нового витка конфронтации с Россией.