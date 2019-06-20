Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава России раскритиковал лидера Незалежной в отказе снять блокаду Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при талантливом когда-то кавээнщике Владимире Зеленском, занявшим пост руководителя государства на Украине стало совсем не весело. Такую оценку дал хозяин Кремля дал в ходе сегодняшней "Прямой линии", отвечая на вопрос, может ли он, как опытный политик, первым предложить украинскому экс-актеру сесть за стол переговоров.

"Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно", – сказал Путин.

Российский лидер критически оценил происходящее ныне в Незалежной. Путин напомнил, как в ходе своего недавнего визита в Париж, Зеленский категорически отказался вести прямой диалог "с сепаратистами".

"То, что он сейчас делает – не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если уж он стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил", – подчеркнул президент РФ.

Он заметил, что в "истории нет примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон". Также Путин считает, что Киеву необходимо проявить политическую волю в урегулировании ситуации в Донбассе и снять экономическую блокаду, о чем было обещано недавно, но тут же и забыто.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Зеленскому срочно ищут замену

В Незалежной объявлен конкурс на лучшего президента

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей