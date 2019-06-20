Глава России раскритиковал лидера Незалежной в отказе снять блокаду Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при талантливом когда-то кавээнщике Владимире Зеленском, занявшим пост руководителя государства на Украине стало совсем не весело. Такую оценку дал хозяин Кремля дал в ходе сегодняшней "Прямой линии", отвечая на вопрос, может ли он, как опытный политик, первым предложить украинскому экс-актеру сесть за стол переговоров.



"Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно", – сказал Путин.

Российский лидер критически оценил происходящее ныне в Незалежной. Путин напомнил, как в ходе своего недавнего визита в Париж, Зеленский категорически отказался вести прямой диалог "с сепаратистами".



"То, что он сейчас делает – не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если уж он стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил", – подчеркнул президент РФ.

Он заметил, что в "истории нет примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон". Также Путин считает, что Киеву необходимо проявить политическую волю в урегулировании ситуации в Донбассе и снять экономическую блокаду, о чем было обещано недавно, но тут же и забыто.

