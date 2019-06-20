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Киевским властям необходимо кровь из носу до конца текущего года оформить соглашение с РФ на транзит российского газа через территорию Украины, иначе местную газотранспортную систему неминуемо ждет катастрофа. Москва просто полностью перекроет поставку топлива европейским потребителям старым советским маршрутом. С таким предупреждением выступил первый вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Анатолий Пешко.
По его данным, сейчас в стране нет роста валового внутреннего продукта.
"В этом году я наблюдаю, наоборот, резкое падение ВВП. Раньше это происходило в большей мере в промышленности, сегодня это все перекинулось и на аграрный сектор", – заявил Пешко в эфире телеканала "112".
Ну и самая главная беда, которая маячит на украинском горизонте – это пресловутая труба "Северного потока-2".
"Есть еще одна проблема, катастрофа, которая надвигается на Украину, связанная с ГТС и заключением договора о транзите газа на Украину. Если до 1 числа (наступающего года – ред.), этот вопрос не будет решен, РФ готовится, она перекачивает газ в Европу, в их газохранилища, то есть наши уже отставлены в сторону", – сообщил академик давно муссируемую в украинских СМИ информацию.
Ученый считает, что в Москве осознают невозможность со стороны Киева подписать приемлемый для России договор о транзите топлива к Новому 2020 году.
"Возникнет ситуация, когда РФ полностью перекроет газовый кран и с 1 января, скорее всего, если не договорятся, будет полностью перекрыта поставка газа на Украину", – констатировал Пешко.
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