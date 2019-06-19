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Россия пообещала европейцам теплую зиму

Фото: pixabay.com
"Газпром" не допустит возникновения топливного кризиса

Потребители в странах ЕС смогут получать нынешней зимой достаточные объемы голубого топлива, несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия в переговорах с Украиной и Данией. Об этом западным журналистам заявила заместитель генерального директора "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"Мы бы не хотели верить в апокалиптический сценарий",

приводит слова топ-менеджера агентство Bloomberg.

По словам Бурмистровой, в настоящий момент российский поставщик активно заполняет свои европейские хранилища, чтобы при любом непредвиденном сценарии обеспечить стабильность поставок. В прошлом году "Газпром" на 37% обеспечивал европейский рынок голубым топливом и в любом случае он останется надежным поставщиком.

В корпорации надеются, что строящиеся газопроводы, которые идут в обход Украины – "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", ‑ как и планировалось, начнут работать до конца этого года. Сейчас сроки окончания строительства оказались под угрозой срыва из-за того, что власти Дании затягивают согласование маршрута трубопровода через свои территориальные воды.

 Фото: www.globallookpress.com 

Бурмистрова отметила, что "Газпром" готов начать переговоры с Украиной по поставкам и транзиту газа после того, как страна проведет парламентские выборы и сформирует новое правительство в конце этого года. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Российская сторона согласна на его продление, но на других условиях.

В понедельник, 17 июня, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не смогут прийти к соглашению о транзите российского газа. При этом, по ее словам, шансы прийти к соглашению невелики.

Российские эксперты назвали заявление украинского дипломата попыткой шантажа, при помощи которого Киев хочет вынудить европейцев надавить на Москву в газовых переговорах. По словам аналитиков, Россия и Украина скорее всего успеют продлить соглашение, так что Европа без отопления в зимние холода не останется.

Андрей ФИЛАТОВ
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