Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дания определилась с маршрутом "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Однако разрешения на укладку газопровода еще не получено

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта. Между тем, в Датском энергетическом агентстве уже назвали наиболее подходящий путь укладки газопровода в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

"Наша задача – выбрать оптимальный маршрут. Например, сейчас появилась новая возможность в морской зоне, по которой у нас был спор с Польшей, и именно он может быть оптимальным, так как там меньше морского транспорта", – заявил глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

Сами слушания пройдут до 10 июля, а затем еще предстоят консультации с соседними странами до 17 июля, пишет ТАСС.

"После этого мы будем рассматривать поступившие замечания, деталей относительно графика по времени нет,", – отметил датчанин.

Между тем, добавил он, ДЭА может принять решение по "СП-2" до того, как суд рассмотрит апелляцию компании-оператора строительства Nord Stream 2, которая оспаривает требование агентства о подаче третьей заявки на его маршрут.

"В суде обычно дела рассматриваются долго, по меньшей мере семь месяцев или дольше. Я не удивлюсь, если наше решение будет принято раньше, чем эта апелляция будет рассмотрена", – подчеркнул Фалбе-Хансен.

Напомним, в апреле по требованию датского регулятора Nord Stream 2 AG подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" – в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Этот документ предлагает два альтернативных маршрута. Еще ранее в DEA уже были поданы две заявки на укладку трубы: по основному маршруту в территориальных водах Королевства к югу от острова Борнхольм и по альтернативному – к северо-западу от Борнхольма.

Накануне в "Газпроме" уже послали четкий сигнал датской стороне, что затягивание с разрешительными документами для "СП-2" обойдется Копенгагену во внушительную сумму, поскольку инвестиции уже сделаны, а кому-то придется компенсировать убытки за простой.

Наталья КУРИПКО
новости партнеров
Загрузка...

Расправа под Крымским мостом попала на видео

Зрелище заворожило россиян

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей