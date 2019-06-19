Однако разрешения на укладку газопровода еще не получено

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта. Между тем, в Датском энергетическом агентстве уже назвали наиболее подходящий путь укладки газопровода в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

"Наша задача – выбрать оптимальный маршрут. Например, сейчас появилась новая возможность в морской зоне, по которой у нас был спор с Польшей, и именно он может быть оптимальным, так как там меньше морского транспорта", – заявил глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.



Сами слушания пройдут до 10 июля, а затем еще предстоят консультации с соседними странами до 17 июля, пишет ТАСС.

"После этого мы будем рассматривать поступившие замечания, деталей относительно графика по времени нет,", – отметил датчанин.

Между тем, добавил он, ДЭА может принять решение по "СП-2" до того, как суд рассмотрит апелляцию компании-оператора строительства Nord Stream 2, которая оспаривает требование агентства о подаче третьей заявки на его маршрут.

"В суде обычно дела рассматриваются долго, по меньшей мере семь месяцев или дольше. Я не удивлюсь, если наше решение будет принято раньше, чем эта апелляция будет рассмотрена", – подчеркнул Фалбе-Хансен.

Напомним, в апреле по требованию датского регулятора Nord Stream 2 AG подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" – в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Этот документ предлагает два альтернативных маршрута. Еще ранее в DEA уже были поданы две заявки на укладку трубы: по основному маршруту в территориальных водах Королевства к югу от острова Борнхольм и по альтернативному – к северо-западу от Борнхольма.

Накануне в "Газпроме" уже послали четкий сигнал датской стороне, что затягивание с разрешительными документами для "СП-2" обойдется Копенгагену во внушительную сумму, поскольку инвестиции уже сделаны, а кому-то придется компенсировать убытки за простой.

