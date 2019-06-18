Дания заплатит за задержку "Северного потока-2"

Компания-оператор заранее предусмотрела финансовую ответственность нерадивых партнеров

Реализация проекта "Северный поток-2" может произойти позже намеченного срока. В этом случае виновнику задержки придется компенсировать убытки. Об этом заявил член правления "Газпрома" Сергей Кузнец.

По его словам, Дания уже получила предупреждение, что за неправомерное затягивание с выдачей разрешения на строительство она заплатит звонкой монетой.

"У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream 2 AG намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать", – цитирует Кузнеца РИА "Новости".

Трубопровод "Северный поток-2" предназначен для прямых поставок газа из РФ в ЕС. Большая часть трубы уже проложена, но под вопросом остается датский участок. С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Ранее каждый день отсрочки запуска "СП-2" эксперты оценили в €20 млн.