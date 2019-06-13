Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Дональд Трамп напомнил европейским государствам о том, с чем им придется столкнуться, если они не откажутся от "Северного потока – 2". Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ввести ограничительные меры против участников проекта.

При этом он оговорился, что "у людей есть право делать то, что они хотят". Вашингтон же будет и дальше стараться защищать Берлин от Москвы, пытаясь поставить крест на строительстве газопровода. Россия, по мнению Трампа, высасывает из Германии "миллиарды и миллиарды". Более того, немцы якобы ставят себя в зависимость от россиян, закупая у них голубое топливо.

"Но у нас есть кое-что получше – большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход",

– сказал президент США на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, цитирует РИА "Новости".

Лидер американцев добавил, что многие европейские страны хотели бы закупать СПГ у США. Он надеется, что, несмотря на то как эта история закончится, между США и другими государствами мира, в том числе Германии и России, сохранятся "отличные отношения".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пока проект тормозит Дания, которая не дала разрешение на работы в своей экономической зоне из-за давления со стороны США. Помимо американцев, против газопровода выступают поляки, литовцы, латвийцы, которые называют его "политически мотивированным", и украинцы, беспокоящиеся о прекращении транзита российского голубого топлива через свою страну.

В России не раз отмечали, что "Северный поток – 2", который будет достроен вовремя, носит экономический характер и выгоден всем странам-экспортерам и импортерам.