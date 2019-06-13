Власти ФРГ ответили на угрозы американского лидера

Германия не собирается отказываться от участия в проекте "Северный поток-2" после угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении международного европейского газопровода. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку-2" была изложена много раз и не изменилась", – приводит слова Зайберт "Интерфакс" в четверг, 13 июня.

А в министерстве экономики и энергетики ФРГ заметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

При этом там подчеркнули, что должны быть приняты во внимание законные интересы Украины. Берлин же стремится к тому, чтобы было принято решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в сложившуюся ситуацию сторон.





Напомним, накануне в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне Трамп грозился ввести односторонние санкции в отношении участников строительства "СП-2". Он сокрушался, что США защищают ФРГ от России, а РФ "получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", и предложил в очередной раз европейцам закупать СПГ из Штатов.

Сегодня в Москве снова отреагировали на словесную возню из-за океана и некоторых представителей из ЕС по теме новой российской трубы. Так, на встрече с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в Москве надеются "на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов" из РФ в Евросоюз.

Российская сторона считает "недопустимыми односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний", подчеркнул Новак. Он добавил, что "СП-2" и "Турецкий поток" являются коммерческими проектами, которые "вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы", пишет RT.

