Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Берлин защитил "Северный поток-2" от нападок Вашингтона

Фото: www.globallookpress.com
Власти ФРГ ответили на угрозы американского лидера

Германия не собирается отказываться от участия в проекте "Северный поток-2" после угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении международного европейского газопровода. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку-2" была изложена много раз и не изменилась", – приводит слова Зайберт "Интерфакс" в четверг, 13 июня.

А в министерстве экономики и энергетики ФРГ заметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

При этом там подчеркнули, что должны быть приняты во внимание законные интересы Украины. Берлин же стремится к тому, чтобы было принято решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в сложившуюся ситуацию сторон.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, накануне в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне Трамп грозился ввести односторонние санкции в отношении участников строительства "СП-2". Он сокрушался, что США защищают ФРГ от России, а РФ "получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", и предложил в очередной раз европейцам закупать СПГ из Штатов.

Сегодня в Москве снова отреагировали на словесную возню из-за океана и некоторых представителей из ЕС по теме новой российской трубы. Так, на встрече с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в Москве надеются "на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов" из РФ в Евросоюз.

Российская сторона считает "недопустимыми односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний", подчеркнул Новак. Он добавил, что "СП-2" и "Турецкий поток" являются коммерческими проектами, которые "вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы", пишет RT.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей