В Конгресс внесли законопроект об ограничительных мерах

Сенатор Джон Баррассо от республиканской партии предложил своим коллегам рассмотреть документ, предполагающий санкции против "Северного потока – 2". Законопроект, по его мнению, убережет страны НАТО от политического давления и манипулирования со стороны Москвы и повысит энергетическую безопасность.

Конгрессмен уверен, что президент США Дональд Трамп был прав, заявив, что Германия пострадает от России, если не прекратит сотрудничество по этому проекту.

Документ, опубликованный на сайте Барассо, предполагает введение санкций и против других российских газопроводов, что, по его мнению, защитит страны от "издевательств" со стороны Москвы, которая лишится "геополитического оружия". Сенатор, как отмечает издание "Царьград", призвал как можно скорее начать отправку американского "надежного" СПГ в Европу.

Также, по словам Баррассо, власти должны разработать "всеобъемлющую трансатлантическую энергетическую стратегию", чтобы увеличить поставку энергетических носителей США в Европу. Более того, Вашингтон должен призвать НАТО не останавливаться на этом.

Дональд Трамп заявил, что Германия отдает России миллиарды долларов, поэтому США пытаются защитить немцев от россиян, отговаривая строить "Северный поток – 2". Он не исключил возможности ввести санкции, но отметил, что у стран есть право действовать так, как они хотят.

Однако попытки американцев запугать немцев пока остаются безуспешными. Власти ФРГ совсем не боятся возможных последствий. В Берлине уже не раз говорили, что не собираются выходить из проекта. А в России отмечали, что газопровод отвечает интересам всех экспортеров и импортеров голубого топлива.

Строительство "Северного потока – 2" предполагается закончить в 2019-м. Газопровод, состоящий из двух веток, протянется от России через Балтийское море к Германии. Пока проект тормозит Дания, которая тянет с разрешением на прокладку труб в своей экономической зоне. При этом участники "Северного потока – 2" уверены, что Дания вскоре его выдаст, а газопровод построят в срок. Против проекта выступают не только США, но и Украина, Литва, Латвия и Польша.