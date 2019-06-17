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В Германии ответили на нападки США на "Северный поток – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон остался ни с чем и потерял друзей в Европе

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд считает, что США не имеют права ставить ультиматумы Германии из-за строительства "Северного потока – 2".

По его словам, Берлин никогда не отступит от реализации российского проекта. При этом, по мнению Шлунда, немцы не должны везде слепо следовать Вашингтону и без объяснения причин вводить санкции против Москвы.

"Необходим диалог. То же самое касается и вопроса санкций. Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика",

цитирует его РИА "Новости".

Шлунд добавил, что если нынешнее правительство Германии все же сдастся под натиском США, то немцы выберут новую власть, передает телеканал "360".

Строительство "Северного потока – 2" предполагается закончить в 2019-м. Газопровод, состоящий из двух веток, протянется от России через Балтийское море к Германии, уточняет РИА ФАН. Пока проект тормозит Дания, которая тянет с разрешением на прокладку труб в своей экономической зоне. При этом участники "Северного потока – 2" уверены, что Дания вскоре его выдаст, а газопровод построят в срок. Против проекта выступают не только США, но и Украина, Литва, Латвия и Польша.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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