Вашингтон остался ни с чем и потерял друзей в Европе

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд считает, что США не имеют права ставить ультиматумы Германии из-за строительства "Северного потока – 2".

По его словам, Берлин никогда не отступит от реализации российского проекта. При этом, по мнению Шлунда, немцы не должны везде слепо следовать Вашингтону и без объяснения причин вводить санкции против Москвы.

"Необходим диалог. То же самое касается и вопроса санкций. Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика",

– цитирует его РИА "Новости".

Шлунд добавил, что если нынешнее правительство Германии все же сдастся под натиском США, то немцы выберут новую власть, передает телеканал "360".

Строительство "Северного потока – 2" предполагается закончить в 2019-м. Газопровод, состоящий из двух веток, протянется от России через Балтийское море к Германии, уточняет РИА ФАН. Пока проект тормозит Дания, которая тянет с разрешением на прокладку труб в своей экономической зоне. При этом участники "Северного потока – 2" уверены, что Дания вскоре его выдаст, а газопровод построят в срок. Против проекта выступают не только США, но и Украина, Литва, Латвия и Польша.