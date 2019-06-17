Проект осуществляется ударными темпами

Строители уложили в Балтике 1,441 тыс. км труб газопровода "Северный поток-2", что составляет примерно 58,7% от его фактической протяженности по обеим ниткам проекта. Об этом сообщили сегодня в российском "Газпроме", который является единственным акционером Nord Stream 2 AG – проектной компании-строителе европейской трубы.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 километр газопровода – 58,7% от общей протяженности", – цитирует РИА "Новости" сообщение монополиста.

Проект "СП-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. В настоящий момент Nord Stream 2 AG ожидает разрешения на укладку "СП-2" лишь от Копенгагена.





Ранее в понедельник, 17 июня, стало известно, что до недавнего времени выступавшая против строительства российской трубы Социал-демократическая партия Дании изменила позицию по данному вопросу. Там посчитали необходимым дождаться результатов анализа МИД страны, прежде чем вынести свой окончательный вердикт.

"Министерство иностранных дел должно дать оценку, которая станет основой для принятия решения о том, должны ли мы удовлетворить заявку", – заявил экс-глава МИД королевства, а ныне спикер партии по международной политике Ник Хеккеруп в интервью изданию Jyllands-Posten.

До сих пор его позиция по "СП-2" была более категорична и однозначна – никакой трубы.