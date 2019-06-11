Копенгагену следует поторопиться с решением о маршруте трубопровода

Власти Дании превысили все разумные сроки рассмотрения просьбы о прокладке трансбалтийского газопровода через свои территориальные воды. Это приведет к отсрочке запуска проекта, но Москва может потребовать компенсацию, пишут датские СМИ.



"Дания слишком долго тянет с ответом",

– говорится в материале, опубликованном в газете Politiken.

В публикации отмечается, что местное агентство энергетики слишком долго не выносит вердикта о разрешении прокладки газопровода "Северный поток – 2" через территориальные воды принадлежащего Дании острова Борнхольм. Представители компании Bech-Bruun, которая выступает в качестве адвоката проекта в Дании, уведомили власти страны о недопустимости подобных действий.

Если Копенгаген в кратчайшие сроки не выдаст необходимых разрешений, это отсрочит реализацию российско-германского проекта. Однако в таком случае для датских властей наступят неприятные последствия. Россия может подать в суд иск с требованием компенсации.

В августе прошлого года компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Основной маршрут пролегает в территориальных водах к югу от острова Борнхольм; альтернативный, который длиннее основного на 36 км, может пройти в исключительной экономической зоне страны к северо-западу от Борнхольма. Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG включить в экологическую оценку также вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

Необходимость найти альтернативный маршрут "Северного потока – 2" связана с изменениями в законодательстве Дании, принятыми в 2017 году. Согласно им, МИД может отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. В случае альтернативного варианта строительство магистрали будет регулироваться Конвенцией ООН по морскому праву. Таким образом, Копенгаген уже не сможет заблокировать проект. Предпочтительным для Nord Stream 2 AG остается первоначальный вариант маршрута, и в компании по-прежнему рассчитывают, что датские власти одобрят именно его.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.