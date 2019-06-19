Незалежная запугивает Евросоюз мрачным сценарием топливного кризиса

Власти Украины пытаются манипулировать европейскими чиновниками, вынуждая их заставить Россию отказаться от строительства "Северного потока – 2" и подписать новый контракт на транзит голубого топлива через Незалежную. Слова украинских чиновников о том, что ЕС столкнется с газовым кризисом, если Москва откажется от продления транзитного соглашения, не имеют под собой реальных оснований, считают российские эксперты.



"Это шантаж. Киев требует от Брюсселя, чтобы тот решал проблемы Украины за нее, будто Украина ‑ член Евросоюза, а украинские проблемы ‑ это общеевропейские проблемы. Газовый транзит ‑ это, пожалуй, единственный действенный инструмент влияния Украины на Европу. И пока транзит существует, Киев будет использовать по полной представляющиеся в связи с этим возможности",

‑ считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

В интервью "Свободной прессе" он заявил, что газовый кризис возможен, если Украина "будет отбирать из трубопровода газ, ей не предназначающийся, как это уже неоднократно бывало". Но только Россия здесь ни при чем.

По словам Шатрова, полного отказа от украинского транзита в январе 2020 г. не случится даже в том случае, если "Северный поток – 2" будет построен в срок, поскольку понадобится время на его запуск. "В дальнейшем поставки российского газа в Европу будут только расти, и украинская труба еще может пригодиться. Поэтому контракт, вероятно, будет продлен, но на справедливых условиях", ‑ отметил эксперт.

Политолог Роман Травин считает, что резкие заявления со стороны украинских чиновников – "это инерция, последние шаги предыдущей власти". "Направлены они отчасти на позиционирование команды Порошенко перед парламентскими выборами, отчасти – это попытка максимально пролонгировать политику, которая велась последние пять лет", ‑ отметил он.

Травин согласился с Шатровым, что договор на поставки газа через Украину все же будет пролонгирован, но не из-за угроз Киева, а из-за сложностей с завершением строительства трансбалтийского газопровода.

"Я думаю, что договориться как-то удастся и транзит газа через Украину будет продолжен. Сейчас все идет к тому, что "Северный поток – 2" из-за позиции Дании будут строить дольше, чем было запланировано и действующий контракт на транзит закончится раньше, чем он будет построен, следовательно, надо будет как-то решить проблему доставки российского газа европейским потребителям", ‑ сказал политолог.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предупредила страны Запада, что риск того, что стороны не договорятся до конца года о продолжении транзита газа, весьма высок. "Пока Россия откладывает переговоры о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", ‑ заявила она.