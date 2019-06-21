Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Поезд ушел: США вынудили смириться с "Северным потоком-2"

Фото: www.globallookpress.com
Строительство газопровода уже не остановить

Президент США Дональд Трамп припозднился со своими угрозами о введении санкций против "Северного потока – 2", полагает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. Вашингтону, как бы ни старался американский лидер, не удастся помешать строительству топливной магистрали.

Единственное, что Штатам под силу, – это создать дополнительные трудности "Северному потоку – 2". Так сказать, потрепать нервы участникам российско-европейского проекта, заключил Шостак.

"Воспрепятствовать и задержать, создать трудности – да можно. И ключевым будет решение Дании и это вопрос прокладывания маршрута. Что касается других вопросов, включая пуск и наладку, то это практически все уже имеется. Ряд крупных европейских компаний участвуют в этом проекте и собираются на нем зарабатывать. От него есть экономическая выгода и трудно бороться с экономикой",

заявил Шосстак в интервью РИА Новости, отметив, что всем понятна конечная цель США. Они намерены любой ценой перекрыть кислород "Северному потоку – 2". И здесь, как говорится, все средства хороши.  

"И дилеры, и судовладельцы, и операторы, и производители строительного оборудования, инженеры-наладчики и пусковики, и строители, все, кто участвуют прямым или косвенным образом подпадают под эти возможные санкции",

– пояснил собеседник агентства, подчеркнув отчасти "декларативный характер" санкционного пакета. Европа во главе с Германией, как ни крути, выступает на стороне "Северного потока – 2". Лишь Дания в смятении. Однако альтернативный маршрут имеется, так что помешать возведению газопровода уже нереально.

Да и ограничительные меры – избитый способ американского давления, ими уже никого не напугаешь. Возведение топливной магистрали, соединяющей через дно Балтики Россию и Германию, идет своим чередом. Уже проложено порядка 60% морского участка, что составляет около 1450 км. На 98% готова линейная часть трубопровода от Грязовца до компрессорной станции "Славянская", откуда будет подаваться газ в "СП-2". А мистер президент, по всей вероятности, не учел: кто не успел, тот опоздал.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей