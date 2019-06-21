Поезд ушел: США вынудили смириться с "Северным потоком-2"

Строительство газопровода уже не остановить

Президент США Дональд Трамп припозднился со своими угрозами о введении санкций против "Северного потока – 2", полагает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. Вашингтону, как бы ни старался американский лидер, не удастся помешать строительству топливной магистрали.

Единственное, что Штатам под силу, – это создать дополнительные трудности "Северному потоку – 2". Так сказать, потрепать нервы участникам российско-европейского проекта, заключил Шостак.

"Воспрепятствовать и задержать, создать трудности – да можно. И ключевым будет решение Дании и это вопрос прокладывания маршрута. Что касается других вопросов, включая пуск и наладку, то это практически все уже имеется. Ряд крупных европейских компаний участвуют в этом проекте и собираются на нем зарабатывать. От него есть экономическая выгода и трудно бороться с экономикой",

– заявил Шосстак в интервью РИА Новости, отметив, что всем понятна конечная цель США. Они намерены любой ценой перекрыть кислород "Северному потоку – 2". И здесь, как говорится, все средства хороши.

"И дилеры, и судовладельцы, и операторы, и производители строительного оборудования, инженеры-наладчики и пусковики, и строители, все, кто участвуют прямым или косвенным образом подпадают под эти возможные санкции",

– пояснил собеседник агентства, подчеркнув отчасти "декларативный характер" санкционного пакета. Европа во главе с Германией, как ни крути, выступает на стороне "Северного потока – 2". Лишь Дания в смятении. Однако альтернативный маршрут имеется, так что помешать возведению газопровода уже нереально.

Да и ограничительные меры – избитый способ американского давления, ими уже никого не напугаешь. Возведение топливной магистрали, соединяющей через дно Балтики Россию и Германию, идет своим чередом. Уже проложено порядка 60% морского участка, что составляет около 1450 км. На 98% готова линейная часть трубопровода от Грязовца до компрессорной станции "Славянская", откуда будет подаваться газ в "СП-2". А мистер президент, по всей вероятности, не учел: кто не успел, тот опоздал.