Искусственные препятствия в виде Литвы не помешают запуску газопровода

Реакция стран Европейского союза на строительство "Северного потока-2" помогает понять, кто их них не имеет собственной политики и следует указаниям других. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

"Евросоюз при всей своей кажущейся неоднородности - некий управляемый механизм. В нем должны быть доброкачественные и злокачественные клетки", – пояснил депутат в интервью RT. – В данном случае необходимы малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта "Северный поток – 2".

К таким "ведомым" странам Селезнев причислил, в частности, Литву, глава МИД которой Линас Линкявичюс ранее назвал проект "Северный поток-2" "неуважением к основам политики ЕС".

Литовский министр признал, что к Вильнюсу строящийся из РФ в ФРГ газопровод никакого отношения не имеет, но его беспокоит "непрочное единство европейской политики", которое проявилось, в том числе, в позиции по "Северному потоку-2".

Трубы "Северного потока-2" прокладываются по дну Балтийского моря. Работы завершены на 60%. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять транзитные доходы, страны Прибалтики и Польша, известные своей антироссийской риторикой, и США, стремящиеся продавать в Европу свой СПГ. Впрочем, даже американцы уже признали, что помешать реализации проекта уже не в состоянии.