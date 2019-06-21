Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток-2" вскрыл внутренние проблемы ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Искусственные препятствия в виде Литвы не помешают запуску газопровода

Реакция стран Европейского союза на строительство "Северного потока-2" помогает понять, кто их них не имеет собственной политики и следует указаниям других. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

"Евросоюз при всей своей кажущейся неоднородности - некий управляемый механизм. В нем должны быть доброкачественные и злокачественные клетки", – пояснил депутат в интервью RT. – В данном случае необходимы малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта "Северный поток – 2".

К таким "ведомым" странам Селезнев причислил, в частности, Литву, глава МИД которой Линас Линкявичюс ранее назвал проект "Северный поток-2" "неуважением к основам политики ЕС".

Фото: www.globallookpress.com

Литовский министр признал, что к Вильнюсу строящийся из РФ в ФРГ газопровод никакого отношения не имеет, но его беспокоит "непрочное единство европейской политики", которое проявилось, в том числе, в позиции по "Северному потоку-2".

Трубы "Северного потока-2" прокладываются по дну Балтийского моря. Работы завершены на 60%. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять транзитные доходы, страны Прибалтики и Польша, известные своей антироссийской риторикой, и США, стремящиеся продавать в Европу свой СПГ. Впрочем, даже американцы уже признали, что помешать реализации проекта уже не в состоянии.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей