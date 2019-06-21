"Северный поток-2" вскрыл внутренние проблемы ЕС

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Реакция стран Европейского союза на строительство "Северного потока-2" помогает понять, кто их них не имеет собственной политики и следует указаниям других. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
"Евросоюз при всей своей кажущейся неоднородности - некий управляемый механизм. В нем должны быть доброкачественные и злокачественные клетки", – пояснил депутат в интервью RT. – В данном случае необходимы малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта "Северный поток – 2".
К таким "ведомым" странам Селезнев причислил, в частности, Литву, глава МИД которой Линас Линкявичюс ранее назвал проект "Северный поток-2" "неуважением к основам политики ЕС".
Литовский министр признал, что к Вильнюсу строящийся из РФ в ФРГ газопровод никакого отношения не имеет, но его беспокоит "непрочное единство европейской политики", которое проявилось, в том числе, в позиции по "Северному потоку-2".
Трубы "Северного потока-2" прокладываются по дну Балтийского моря. Работы завершены на 60%. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять транзитные доходы, страны Прибалтики и Польша, известные своей антироссийской риторикой, и США, стремящиеся продавать в Европу свой СПГ. Впрочем, даже американцы уже признали, что помешать реализации проекта уже не в состоянии.
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