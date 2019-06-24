Только с выгодой: Москва дает шанс Киеву по сохранению газового транзита

Одно из условий России -- урегулирование всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины"

Россия согласна прокачивать углеводороды в Европу по украинскому маршруту, но только если это будет выгодно ей с экономической точки зрения. С таким заявлением выступил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.



"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины",

– приводит ТАСС слова чиновника.

Приходько успокоил украинцев, напомнив, что концепция газопровода "Северный поток – 2" не предполагает автоматического отказа от транзита газа по действующим маршрутам.





Учитывая рост спроса на энергоносители в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации, наша страна выступает за диверсификацию маршрутов поставок по новым и уже существующим магистралям. Но чтобы договор с Украиной о транспортировке топлива был продлен, нужно создать рабочую атмосферу для переговоров, отмечает телеканал "360".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", – отметил замглавы аппарата кабмина.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, напоминает РИА ФАН. Запуск трубопровода ожидается до конца 2019 года. Украина выступает против сооружения этой магистрали, поскольку боится лишиться транзита газа по своей территории и связанных с этим отчислений. Действующий контракт на транспортировку газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.