Премьер-министр Украины умоляет не лишать его страну российского газа

Власти Незалежной просят Соединенные Штаты еще больше надавить на Москву и Брюссель, чтобы обеспечить продление договора на поставки российского газа в Европу по своей территории. Ведь Украина – надежный партнер Запада, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.



Переговоры о поставках "голубого топлива" глава украинского кабмина вел во время встречи со старшим заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном. По словам Гройсмана, речь шла о "дальнейших переменах в энергосекторе и совместном противостоянии проекту "Северный поток – 2".

"Отдельная тема – транзит газа европейским потребителям. Украина была и остается надежным транзитером ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии – обеспечить ее достаточной загруженностью",

– написал премьер в Twitter.

Несмотря на эти заявления, в газовом хозяйстве Незалежной наметился кризис. Компания "Укртрансгаз" заявила об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе из-за накопленных долгов, передает RT. В государственной компании "Нафтогаз Украины" сложившуюся ситуацию объяснили заниженными тарифами и несанкционированным отбором топлива. В связи с этим "Нафтогаз" отказался оказывать компании-транзитеру какую бы то ни было поддержку, из-за чего совсем скоро газ может перестать поступать в Европу по украинскому маршруту.

Ранее сегодня первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько назвал условия, при которых наша страна согласится продлить транзитное соглашение с Украиной. По его словам, контракт может быть продлен только "на экономически рентабельных условиях" и "в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск трубопровода ожидается до конца 2019 года. Украина выступает против сооружения этой магистрали, поскольку боится лишиться транзита газа по своей территории и связанных с этим отчислений. Действующий контракт на транспортировку газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.