Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев пошел в последнюю атаку на "Северный поток – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр Украины умоляет не лишать его страну российского газа

Власти Незалежной просят Соединенные Штаты еще больше надавить на Москву и Брюссель, чтобы обеспечить продление договора на поставки российского газа в Европу по своей территории. Ведь Украина – надежный партнер Запада, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Переговоры о поставках "голубого топлива" глава украинского кабмина вел во время встречи со старшим заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном. По словам Гройсмана, речь шла о "дальнейших переменах в энергосекторе и совместном противостоянии проекту "Северный поток – 2".

"Отдельная тема – транзит газа европейским потребителям. Украина была и остается надежным транзитером ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии – обеспечить ее достаточной загруженностью",

написал премьер в Twitter.

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на эти заявления, в газовом хозяйстве Незалежной наметился кризис. Компания "Укртрансгаз" заявила об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе из-за накопленных долгов, передает RT. В государственной компании "Нафтогаз Украины" сложившуюся ситуацию объяснили заниженными тарифами и несанкционированным отбором топлива. В связи с этим "Нафтогаз" отказался оказывать компании-транзитеру какую бы то ни было поддержку, из-за чего совсем скоро газ может перестать поступать в Европу по украинскому маршруту.

Ранее сегодня первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько назвал условия, при которых наша страна согласится продлить транзитное соглашение с Украиной. По его словам, контракт может быть продлен только "на экономически рентабельных условиях" и "в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск трубопровода ожидается до конца 2019 года. Украина выступает против сооружения этой магистрали, поскольку боится лишиться транзита газа по своей территории и связанных с этим отчислений. Действующий контракт на транспортировку газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей