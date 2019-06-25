Европейцы уверены, что проекту уже никто не сможет помешать

В Германии считают, что США не станут вводить санкции против "Северного потока – 2". В благоприятном для проекта развитии сценария уверен глава Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс.

Он отметил, что немцы всегда объясняют американским коллегам то, что безопасность Европы,за которую те якобы беспокоятся, касается только жителей этого региона. Политик надеется, что Вашингтон не станет вводить рестрикции, ведь это негативно скажется на таком позитивном проекте.

Хармс добавил, что в США стали больше прислушиваться к позиции союзников, то есть к ЕС, а представители Германии, которая занимает лидирующую роль в Европе по проекту, регулярно говорят о том, и в разговорах с американцами, что поддерживают строительство газопровода. О том, что он необходим, заявлял совсем недавно на Петербургском экономическом форуме министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Санкции против "Северного потока – 2" я считаю маловероятными. Но думаю, в случае их введения ответные меры вполне могут быть",

– заявил Хармс "Газете.ру", подчеркнув, что рестрикции не могут быть способом ведения политики и давлением на другие государства, особенно, если речь идет об экономических интересах.

По словам политика, ограничительные меры против России, Северной Кореи и Ирана сказываются, в том числе, и на европейский рынок.

Строительство "Северного потока – 2" закончится в конце 2019-го. Проект представляет собой две ветки газопровода, которые пройдут через Балтийское море от России к Германии. Пока Дания так и не дала разрешение на прокладку труб в особой экономической зоне, впрочем, наилучший маршрут уже назвало Датское энергетическое агентство. Против проекта выступают не только США, но и Украина, а также страны Прибалтики. При этом участники проекта уже не раз говорили о том, что не отступят от реализации проекта, а США опоздали с тем, чтобы введенные санкции повлияли на ход строительства.