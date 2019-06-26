Европа не знает, когда Копенгаген выдаст необходимые разрешения

Если власти Дании продолжат затягивать вопрос о выдаче разрешения на прокладку труб через свои территориальные воды, строительство газопровода будет задержано. Об этом предупредил глава энергетической компании OMV Райнер Зеле.



По словам топ-менеджера концерна, который принимает участие в софинансировании строительства трубопровода, процедура выдачи разрешения осуществляется Данией "профессионально". Так что поводов для беспокойства пока что нет. Хотя события могут пойти и по неблагоприятному сценарию.

"Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой... Конечно, замедление приемки в эксплуатацию этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это станет действительностью – подтвердить не могу. Это теоретическая возможность",

– приводит слова Зеле РИА "Новости".

Руководитель компании отметил, что в настоящее время "Северный поток – 2" имеет все шансы уложиться в график. "Мы не знаем, когда будет представлено разрешение. В прессе мы видим комментарии, что некоторые государства радуются, что якобы датские власти это затягивают. Но я не могу это подтвердить", – подчеркнул глава OMV.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент только власти Дании не выдали разрешение на строительство магистрали.

С 1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании. Новый закон дал МИД страны право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от ведомства ожидается уже в течение 16 месяцев. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство в общей сложности уже три заявки по маршруту газопровода, но ни одну не получила ответа.