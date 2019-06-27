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В США одобрили санкции против строителей "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
"Турецкий поток" американцам тоже помешал

Законопроект, направленный против строительства российских газопроводов в Европу и Турцию, получил полное одобрение Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Голосование состоялось в среду, 26 июня, и было единогласным.

"Инициативы направлены со внесенными в них поправками Палате представителей", – цитирует ТАСС главу комитета Элиота Энгела.

Если законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Теоретически, документ может вступить в силу уже в августе. Тогда работы по прокладке газопроводов будут "моментально остановлены", заявил автор инициативы республиканец Адам Кинзингер.

Фото: www.globallookpress.com

"Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить реализацию проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", – приводит РИА ФАН слова конгрессмена.

По его мнению, оба проекта угрожают энергетической безопасности Европы, поэтому против них выступают в Конгрессе США как республиканцы, так и демократы.

Между тем, сами европейцы новые газопроводы как раз очень поддерживают, американские санкции против "Северного потока-2" считают вмешательством в чужие дела, но полагают, что помешать строительству на данном этапе США уже не смогут.

Две нити "Северного потока-2" соединят побережье РФ и ФРГ по дну Балтийского моря. Работы ведут иностранные подрядчики. Начало прокачки газа по новому трубопроводу запланировано на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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