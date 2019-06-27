Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Законопроект, направленный против строительства российских газопроводов в Европу и Турцию, получил полное одобрение Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Голосование состоялось в среду, 26 июня, и было единогласным.
"Инициативы направлены со внесенными в них поправками Палате представителей", – цитирует ТАСС главу комитета Элиота Энгела.
Если законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Теоретически, документ может вступить в силу уже в августе. Тогда работы по прокладке газопроводов будут "моментально остановлены", заявил автор инициативы республиканец Адам Кинзингер.
"Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить реализацию проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", – приводит РИА ФАН слова конгрессмена.
По его мнению, оба проекта угрожают энергетической безопасности Европы, поэтому против них выступают в Конгрессе США как республиканцы, так и демократы.
Между тем, сами европейцы новые газопроводы как раз очень поддерживают, американские санкции против "Северного потока-2" считают вмешательством в чужие дела, но полагают, что помешать строительству на данном этапе США уже не смогут.
Две нити "Северного потока-2" соединят побережье РФ и ФРГ по дну Балтийского моря. Работы ведут иностранные подрядчики. Начало прокачки газа по новому трубопроводу запланировано на конец 2019 года.
Незалежную не волнует судьба задержанного экипажа, она попросту "спекулирует" данной ситуацией