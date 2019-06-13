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Спецназ НАТО войдет в Россию из Литвы

Фото: www.globallookpress.com
"Пылающий меч": в Прибалтике ждут "гостей из Москвы"

В Литве начались учения спецназа НАТО, в которых принимают участие свыше 400 иностранных военных. Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на Миноборны республики. По данным источника, кроме военных альянса, в маневрах участвуют военные из Швеции, Грузии и Украины. Учения спецназовцев продлятся до 30 июня.


Ранее в Литве объявили о начале учений НАТО "Железный волк", в которых уже задействовали сотни танков и единиц бронетехники. Маневры проходят на полигоне Пабраде, на расширение которого НАТО выделяет деньги. Планируется, что к 2022 году его площадь возрастет с 85 до 176 квадратных километров.

Почти одновременно на Балтике начались учения "Балтопс-2019", в связи с чем Россия была вынуждена вывести в море боевые корабли, а также поднять в небо бомбардировщики Су-24. Аналогично масштабные маневры НАТО проходят в Черном море.

Александр ИЛЬИН
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