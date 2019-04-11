За ядерные учения США у границы РФ поплатится Европа

Москва предупредила о страшных последствиях "безумных поступков"

Европейские лидеры должны понимать, что провокационные действия в отношении России не останутся без ответа. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на консультациях по проблемам гонки вооружений в Ватикане.

"Проведение у российских границ учений с очевидной ядерной составляющей отнюдь не способствует снижению напряженности в Европе и может вольно или невольно привести к катастрофическим последствиям", - цитирует РИА "Новости" дипломата.

США уже разрушили ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности), сейчас под угрозой продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. Москву буквально подталкивают "к рискованной и затратной конфронтации", указал дипломат.

Сейчас Россия делает все, чтобы не допустить деэскалации. Но и прочие страны должны заняться поиском приемлемых для всех решений.

"В европейских столицах должны, наконец, осознать все риски участия в подобных безумных акциях Вашингтона", – приводит "Царьград" слова представителя МИД.

В марте США перебросили в Европу группу бомбардировщиков-носителей ядерного оружия. Были проведены маневры, в ходе которых имитировались удары по кораблям российского флота.