Пентагон внимательно изучал особенности космических объектов

Американские военные спутники-шпионы неоднократно сближались с российскими и китайскими военными и гражданскими космическими аппаратами. Об этом говорится в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation).

Отмечается, что в период с 2014 по 2016 год США запустили 4 спутника, которые летали ниже и выше геостационарной орбиты и снимали объекты с помощью оптико-электронной аппаратуры, передает РИА "Новости".

"Собранные Сетью наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, указывают, что спутники GSSAP провели сотни маневров с 2014 года и близкие подходы или операции по сближению с более чем дюжиной рабочих спутников на геостационарной орбите",

– говорится в отчете.

Американцы специально выбирали время, когда оба аппарата находились в тени Земли, что мешало отслеживать эти операции телескопами.