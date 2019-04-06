Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Спутники США летали вокруг российских аппаратов

Фото: www.pixabay.com
Пентагон внимательно изучал особенности космических объектов

Американские военные спутники-шпионы неоднократно сближались с российскими и китайскими военными и гражданскими космическими аппаратами. Об этом говорится в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation).

Отмечается, что в период с 2014 по 2016 год США запустили 4 спутника, которые летали ниже и выше геостационарной орбиты и снимали объекты с помощью оптико-электронной аппаратуры, передает РИА "Новости".

"Собранные Сетью наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, указывают, что спутники GSSAP провели сотни маневров с 2014 года и близкие подходы или операции по сближению с более чем дюжиной рабочих спутников на геостационарной орбите",

– говорится в отчете.

Американцы специально выбирали время, когда оба аппарата находились в тени Земли, что мешало отслеживать эти операции телескопами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Доберутся до выгребной ямы": украинский министр рассмешил угрозами ворваться в Москву на танке

Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей