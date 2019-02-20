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НАТО обложило Черное море учениями

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Запад учится разминировать мины

Натовские корабли впервые в наступившем году прибыли в Черном море для патрулирования Североатлантического блока в составе постоянной группы по противодействию минной опасности (SNMCMG2). Об этом сообщается в релизе на сайте альянса.

"Группа проводит регулярное патрулирование для улучшения взаимодействия с союзниками и моряками-партнерами в Черном море. Как часть их патрулирования, группа примет участие в ежегодных учениях "Посейдон" по противодействию минным атакам, которое проводят Румыния и Болгария",

говорится в заявлении.

Отмечается, что три союзные государства, граничащие с Черным морем, и НАТО регулярно осуществляют военные маневры и операции в данном регионе, чтобы "поддерживать надежный и боеспособный оборонительный потенциал".

Также подчеркивается, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. натовцы увеличили свое присутствие в Черном море. Патрулирование морскими силами блока возросло в 2018-ом до трех патрулей для каждой группы в общей сложности на 120 дней в течение года по сравнению с двумя патрулями сроком в 80 дней в 2017-ом.

SNMCMG2 возглавляет командующий немецким флотом Мартин Шварц со своего флагманского корабля обеспечения FGS Werra. Также в группу входит турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский тральщик ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский минный тральщик BGS Tsibar.

"Данные суда находятся под постоянным командованием НАТО для выполнения широкого круга задач, от сдерживающего присутствия и ситуационной осведомленности до учений и проведения оперативных миссий. Они демонстрируют решимость Североатлантического союза и способствуют солидарности, а также укрепляют отношения альянса с государствами-партнерами посредством визитов и обменов",

– вещает натовская пресс-служба.

Накануне Шестой флот ВМС США уведомил, что в Черное море через пролив Дарданеллы направляется эсминец USS Donald Cookс управляемыми ракетами. В последний раз судно посетило регион в январе 2019 г., в ходе которого оно зашло в Батуми, где провело учения с двумя грузинскими кораблями береговой охраны.

Елена УСОВА
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