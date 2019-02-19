Морской поход давно входил в планы альянса

Суда Североатлантического блока зачастили с визитами после украинской междоусобицы. Сейчас они снова наведались в акваторию Черного моря.

Там появились корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО – немецкая плавбаза "Верра" (флагман команды) и турецкий минный тральщик "Акчакоца". Их сопровождают еще два тральщика – румынский и болгарский, пишет "Интерфакс", ссылаясь на своего осведомителя. По его словам, группа зайдет в порты Бургас и Варна Болгарии.

Напомним, в январе Россию обступили американские корабли. В Черное море вошел эсминец с крылатыми ракетами на борту "Дональд Кук". В южную часть Балтики – "Грейвли" и "Портер". Их действия отслеживались российскими корветами.

Военным кораблям нечерноморских стран можно находиться в его водах не больше трех недель. Это прописано в Конвенции Монтре 1936 года.