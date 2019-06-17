НАТО отрабатывает вторжение в нашу страну

У самых границ западного анклава России и в акватории Балтийского моря проходят учения Североатлантического альянса. В них задействованы десятки тысяч военнослужащих, военные корабли и боевые самолеты. Маневры создают непосредственную опасность для нашей страны.



На территории Польши стартовали военные учения Dragon-2019. Это крупнейшее событие подобного рода на польской территории в этом году. В маневрах задействованы 18 тыс. натовских солдат, сообщается на сайте польских вооруженных сил.

"Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО",

– отмечается в публикации.

В учениях принимают участие 10-я и 34-я танковые бригады, расквартированные в Люблине. В эти подразделения на время маневров влились солдаты из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии. Всего в мероприятии принимают военнослужащие из 12 государств – членов НАТО.

В ходе учений планируется отработать переброску истребителей F-16 с 31-й тактической авиабазы в аэропорт Лааге (Германия). Завершится тренировка вооруженных сил 25 июня.

Параллельно с Dragon-2019 НАТО проводит в Балтийском регионе военно-морские учения Baltops-2019. В маневрах принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и других, а также государств – партнеров альянса – Финляндии и Швеции.

В маневрах задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тыс. военнослужащих. Учения продлятся до 21 июня 2019, передает EADaily.

На время учений силы НАТО фактически окружили Калининградскую область. Подразделения Балтийского флота переведены в состояние боевой готовности на случай провокаций со стороны альянса. Ракетчики, моряки, летчики, связисты в ходе тренировок оттачивают мастерство. На днях морская авиация Балтфлота выполнила прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.